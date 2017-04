​Dez cidades do Acre completam 25 anos de criação nesta sexta

Da redação ac24horas - 28/04/2017 13:11:21

Dez cidades do Acre completam 25 anos de fundação oficial nesta sexta-feira, 28. Acrelândia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves e Santa Rosa do Purus foram criadas por meio de leis estaduais de 28 de abril de 1992.

Muitos desses municípios nasceram a partir do desmembramento de outras cidades. É o caso de Epitaciolândia, criada após a divisão de Brasileia, bem como Marechal Thaumaturgo, separada de Cruzeiro do Sul, e Santa Rosa do Purus, que se desvinculou de Manoel Urbano.

Algumas cidades como Epitaciolândia e Bujari realizam atividades em comemoração ao aniversário. Desfile cívico, shows culturais, rodeio e torneio de futebol de campo integram a programação de Epitaciolândia.

No Bujari, além da solenidade oficial realizada na tarde desta sexta-feira, 28, no Mercado Municipal, serão promovidos gincanas culturais, torneios de vôlei e de futebol de areia, além do torneio do trabalhador, corrida pedestre, atividades com idosos, ações de saúde no Posto Raimundo Porfírio de Brito Ramos e o baile oficial de encerramento das comemorações.

Já em Santa Rosa as comemorações se iniciaram na segunda-feira, 24, com os tradicionais torneios de sinuca e dominó. Também foram realizados o torneio de campo aberto e uma missa na Igreja Santa Rosa de Lima, em comemoração ao aniversário do município.

Apesar de terem a data de 28 de abril como fundação oficial, os municípios de Marechal Thaumaturgo, Porto Acre, Porto Walter e Rodrigues Alves realizam as comemorações em outras datas, como explica o historiador Marcos Vinicius Neves. “Esses municípios foram criados no mesmo dia e mês em 1992, mas alguns deles, por conta da própria história, decidiram que suas datas de aniversário eram outras.” Com Agência de Notícias​