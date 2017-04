Produtores de Rio Branco poderão comprar milho do MT mais barato

Da redação ac24horas - 27/04/2017 11:38:56

Criadores de aves e pequenos animais do município de Rio Branco poderão em breve comprar milho do Mato Grosso através de leilão. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está removendo 400 toneladas de milho que estão estaocadas no Mato Grosso com destino Acre. O leilão acontecerá do dia 3 de maio, quando produto será ofertado e agroindústrias de pequeno porte por meio do Programa de Vendas em Balcão, a R$ 33 a saca de 60 quillos. No comércio local, a saca de 50 quilos está sendo vendida a R$35.

Trata-se do Programa de Vendas em Balcão, criado pela Conab para permitir que pequenos criadores de aves, suínos, bovinos, caprinos entre outros, incluindo microagroindústrias de beneficiamento e produção de ração, adquiram produto dos estoques públicos sem intermediários.