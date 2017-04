“Procedimentos bancários” atrasam pagamento dos novos servidores da Prefeitura de Rio Branco

Da redação ac24horas - 27/04/2017 07:33:17

Funcionários contratados pela Prefeitura de Rio Branco em março receberão os salários de março e abril entre os dias 2 e 5 de maio –de terça a sexta-feira da próxima semana. Pelo calendário regular, os servidores municipais tem o salário creditado nesta quinta-feira, 27, em suas contas.

A Prefeitura imputa responsabilidade a “procedimentos bancários” pelo percalço. A Secretaria de Administração da capital diz que enviou os dados dos novos contratados à Caixa Econômica Federal, o banco oficial da Prefeitura, mas alguns servidores ainda tem pendências para completar a abertura da conta. Nota conjunta das Secretarias de Administração e Educação informa que a lista com nome e data dos servidores que precisam regularização será divulgada no portal da Prefeitura.

Veja a nota na íntegra:

NOTA

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (SEAD) e Secretaria Municipal de Educação (SEME), informam que devido aos procedimentos bancários necessários para a efetivação do recebimento do salário nas respectivas contas-correntes, o pagamento dos servidores contratados no último mês de março, referente aos meses de março e abril de 2017 será realizado a partir do dia 02 de maio, terça-feira e se estenderá até dia 05 de maio, sexta-feira.

A SEAD através de envio de correio eletrônico com os dados dos servidores procedeu a abertura das contas junto a Caixa Econômica. Entretanto, alguns servidores ficaram com pendência de regularização na conta, estes deverão comparecer à Caixa Econômica com Carteira de Identidade e comprovante de endereço atualizado, para devida regularização. Os nomes e datas para comparecimento à Caixa Econômica, serão divulgados no endereço eletrônico oficial da PMRB (www.riobranco.ac.gov.br).

Rio Branco – AC, 26 de abril de 2017.

Cláudio Ezequiel Passamani

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Marcio Batista

Secretário Municipal de Educação