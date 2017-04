Prefeito Marcus Viana percorre ministérios em busca de liberação de recursos para Rio Branco

Da redação ac24horas - 27/04/2017 19:44:45

O prefeito Marcus Alexandre realizou uma grande maratona pelos Ministérios e órgãos federais em Brasília esta semana em busca de recursos para o município de Rio Branco. Acompanhado do senador Jorge Viana, o prefeito esteve no Ministério do Planejamento para pedir o enquadramento das obras do Shopping Popular de Rio Branco no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) visando facilitar o desembolso dos recursos por parte do Governo Federal.

Marcus Alexandre também esteve com o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Antônio Imbassahy, com quem tratou da liberação de recursos para obras em andamento nas áreas de esporte e lazer. Imbassahy autorizou os pagamentos dos projetos apoiados por emendas parlamentares como a urbanização do Parque Jardim São Francisco, a 2ª etapa da reforma do Mercado do Bosque e as quadras da Vila Jerusalém e Adalberto Aragão. O senador Jorge Viana, a assessora Regina Lino, a secretária de Planejamento de Rio Branco, Janete Santos e o presidente do Instituto de Tecnologia do Município, Mafran Oliveira, acompanharam o prefeito Marcus Alexandre nas audiências.

Na Caixa Econômica Federal o prefeito manteve audiência o presidente do banco, Gilberto Occhi, para tratar da gestão financeira dos precatórios. “Esta tem sido nossa luta. Ela é intensa e conta com o apoio da bancada federal para conseguirmos trabalhar cada vez mais por Rio Branco”, disse o prefeito Marcus Alexandre.