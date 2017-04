Preço do tomate dispara e sobe 41,50% em Rio Branco

Da redação ac24horas - 27/04/2017 07:04:40

O preço do tomate registrou aumento de 41,50% em Rio Branco, segundo o boletim de abril da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que avalia mensalmente o mercado nas centrais de abastecimento do Brasil. O que se deve alertar para os preços do tomate é que esta alta em março, também verificada em fevereiro, pode ser considerada recuperação destas cotações, uma vez que desde o último trimestre do ano passado elas se apresentaram em queda e em níveis inferiores aos dos últimos anos.

No País, a batata só baixou de preço no mercado de Rio Branco, onde a redução foi de 10,53% no período analisado. Além disso, somente em dois mercados atacadistas os preços da cenoura apresentaram diminuição em relação a fevereiro. Na Ceagesp, em São Paulo, o preço caiu 6,94% e na Ceasa de Rio Branco, 6,94%. O preço da banana caiu 23,93% no Acre e a laranja, com preço médio de R$1,33 o quilo, desceu 33,84% comparando com o levantamento anterior.