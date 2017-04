Oficial da reserva, vereador N. Lima repudia espancamento por PMs e diz que ação é isolada

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 27/04/2017 10:31:01

O caso dos PMs flagrados espancando três assaltantes na rua Angico, no bairro São Francisco, em Rio Branco, repercute na sessão desta quinta-feira, 27, na Câmara de Vereadores da capital.

Oficial da reserva da PM do Acre, o vereador N. Lima repudiou a ação e disse que o comando geral da instituição agiu corretamente ao punir os policiais. Ele afirmou que a ação não representa a totalidade da instituição.

“Quero deixar aqui meu repúdio àquele ato. Se o cara já tá algemado, tá preso… Eu quando trabalhei na rua, sempre fui comandante da guarnição, se o soldado soltasse o cassetete na canela do sujeito, ele já chegava no quartel, entregava o revólver dele e ficava detido lá no mínimo quatro dias. Sou policial militar, amo minha corporação. E aquilo não é da corporação. São casos isolados.”

N. Lima lembrou que os assaltantes não reagiram e que por isso não havia a necessidade da reação dos policiais, diferentemente de um caso recente, lembrado pelo parlamentar, em que dois bandidos foram mortos e outros sete, presos, no bairro 06 de Agosto, após reagirem contra uma operação da polícia. “Mataram dois e sete foram presos com drogas e armas. essa é uma ação que a gente tem que aplaudir”, disse.

O líder do PT na Casa, Rodrigo Forneck, também repudiou a ação dos policiais. “Não concordo e jamais concordarei com qualquer ato de violência. Não tô aqui defendendo bandido, não, e sei que esse ato não representa a Polícia Militar”, completou o petista.