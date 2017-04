Manuseio errado de bombas d´água e eletricidade faz vítima

Da redação ac24horas - 27/04/2017 07:58:49

A frequência dos acidentes com energia elétrica envolvendo as instalações elétricas internas de bombas d’água ou mergulhões continuam levou a Eletrobras Distribuição Acre a elevar o alerta para o manuseio desses equipamentos. Levantamento com base na divulgação das ocorrências mostra que em um ano duas pessoas morreram ao manusear bomba d´água no Acre e há quatro casos de vítimas fatais por choque elétrico. No começo deste ano, um poste caiu na Via Verde e um cachorro morreu eletrocutado.

A Eletroacre diz que, além dos cuidados especificados no manual de instruções do equipamento, podem realizar serviços com eletricidade. Em nota, o diretor de Operação e Expansão da Eletroacre, Danilo Klein, voltou a dizer que as ocorrências envolvendo as bombas d’águas ou mergulhões têm causado preocupação e diz que está reforçando as ações de conscientização sobre os perigos envolvendo a rede elétrica de energia. Klein diz que alguns cuidados especiais precisam ser adotados quando se trata de eletricidade: utilizar fiação adequada, que esteja completamente isolada e sem emendas, verificação da ausência de tensão, aterramento elétrico, uso do equipamento somente ligado a um quadro de comando com disjuntor de proteção adequado, uso de luvas isolantes e ferramentas isoladas e não entrar na água quando a bomba estiver ligada.