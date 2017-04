Jorge Viana diz que Lei de Abuso de Autoridade teve debate manipulado

Da redação ac24horas - 27/04/2017 08:02:41

O senador Jorge Viana declarou nesta quarta-feira, 26, que o debate em torno da Lei de Abuso de Autoridade foi “manipulado”, para fazer a opinião pública crer que ela ocorre em situação de enfrentamento contra a Lava Jato. A lei foi aprovada mantendo o foro privilegiado apenas para o presidente da República, Senado e Supremo Tribunal Federal.

“Foi muito difícil chegar a esse entendimento”, disse Jore Viana. “Eu testemunhei o empenho nos últimos dias e semanas. Procurando falar com líderes, ouvir membros do Ministério Público, do Judiciário, líderes desta Casa, para tentar alcançar uma mediação. Muita gente teve que ceder em suas posições”, completou, lembrando que a atual lei ainda em vigor foi feita durante o período da ditadura militar.