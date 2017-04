Governo do Acre antecipa pagamento dos servidores

Da redação ac24horas - 27/04/2017 06:31:19

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão Administrativa (SGA), e o Banco do Brasil anteciparam para esta quinta-feira, 27, o pagamento dos salários dos servidores ativos, inativos e pensionistas referente ao mês de abril de 2017, tendo em vista o feriado do Dia Mundial do Trabalho na próxima segunda-feira, 1.

“O governo e o Banco do Brasil estão antecipando o pagamento dos servidores para que eles tenham tempo de ser atendidos e não tenham prejuízo”, declarou a secretária de Estado de Gestão Administrativa, Sawana Carvalho.