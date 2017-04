Em alto estilo, Star Motos realiza sorteio nesta sexta-feira para comemorar 20 anos de fundação no Acre

Da redação ac24horas - 27/04/2017 09:56:32

Para comemorar seus 20 anos de fundação no Acre, a Star Motos realiza nesta sexta-feira, a partir das 20h, o esperado sorteio de uma CBR 600RR, avaliada em R$ 60 mil. Para participar do sorteio basta qualquer compra no valor de R$ 30.

A empresa, que é uma das mais importantes fábricas de automóveis e motocicletas do mundo, está presente em Rio Branco desde 1997 com lojas espalhadas pela capital e interior do Acre.

Além da geração de emprego e renda, o grupo administrado por Osvaldo Dias e seu filho Marcelo, promove ações sociais, treinamentos e atividades de turismo.

Na festa da Star Motos devem comparecer clientes, convidados e trabalhadores da empresa.

Algumas das conquistas da Star Motos no Acre:

– Em 2011, a Honda elegeu o grupo Star como um dos 30 melhores do País

– 300 pessoas empregadas diretamente

– Mototurismo desde 2008 com cinco expedições pelos países andinos (Mais de 40 mil quilômetros envolvendo mais de 500 pessoas);

– Boas parcerias com o governo do Acre;

– Projetos sociais com ênfase na ajuda a entidades filantrópicas

– Parceria com o Quero Ler (Governo do Acre) por meio da doação de uma motocicleta Fan 125, que será sorteada entre os participantes do programa;

A empresa está presente nos municípios de:

Cruzeiro do Sul

Mâncio Lima

Rodrigues Alves

Tarauacá

Feijó

Sena Madureira

Rio Branco

Acrelândia

Xapuri

Epitaciolândia

Assis Brasil