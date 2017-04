Dois são mortos em confronto com a polícia e outros sete, presos, em parque no 2º Distrito da capital

Da redação ac24horas - 27/04/2017 11:01:54

Dois bandidos foram mortos durante confronto com a Polícia Militar e outros sete foram presos, na noite desta quarta-feira, 26, no Parque Capitão Ciríaco, no 2º Distrito de Rio Branco. Na ação, os policiais apreenderam uma grande quantidade de drogas, duas escopetas, uma espingarda e um revólver calibre 38, além de vários cartuchos e celulares.

A polícia chegou ao local após denúncia anônima de que a quadrilha estava praticando tráfico de drogas no parque. Na chegada ao local, os militares foram recebidos a tiros.

Os presos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) e no local após a perícia, os corpos dos suspeitos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para a identificação.