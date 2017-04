Vereador diz que matagal no Taquari, na capital, impede trabalho de agentes de Saúde

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 26/04/2017 13:23:28

O vereador Raimundo Neném (PHS) está preocupado com a quantidade de mato e o descaso do poder público municipal no bairro Taquari, 2º Distrito de Rio Branco. “Os agentes de Saúde tem medo de trabalhar por causa do matagal”, disse o parlamentar na tribuna da Câmara de Vereadores na manhã desta quarta-feira, 26.

O solidarista acrescentou que desde o dia em que vários moradores do bairro foram removidos para a Cidade do Povo, investimentos públicos no local foram “congelados”.

Não é a primeira vez que esse tipo de reclamação sobre o bairro Taquari vem à tona na Casa. Há dois meses, o vereador Roberto Duarte, do PMDB, reclamou da “buraqueira” nas ruas do local. Houve reuniões com os moradores do bairro, na Câmara, porém até o momento os pedidos dos parlamentares não foram atendidos.