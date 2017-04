Suspeitos de espancar produtor de queijos se apresentam à polícia

Archibaldo Antunes 26/04/2017 16:50:47 Corresponde no Vale do Juruá

Apontados como autores do espancamento do produtor de queijos Evaldo Corrêa da Silva, de 43 anos, Raimundo Lima Neto, 38, e Irandis Nascimento, 31, se apresentaram ontem, 25, à Polícia Civil de Cruzeiro do Sul. Eles foram ouvidos e liberados. De acordo com o delegado Alexnaldo Batista, a dupla deverá ser indiciada por tentativa de homicídio.

Um terceiro homem teria participado das agressões à vítima, que foi internada em estado grave no Hospital Regional do Juruá e precisou ser transferida para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

O crime aconteceu no último final de semana, durante uma discussão em um bar, na Vila Santa Luzia, zona rural do município. O delegado afirma que Lima Neto teria confessado participação no espancamento do produtor de queijos. Quanto a Irlandis Nascimento, ele admite ter estado no local, mas nega envolvimento na agressão.

De acordo com Alexnaldo Batista, os agressores tomaram conhecimento de que a Polícia Civil estava fazendo buscas na vila, e por isso e dois deles resolveram se entregar. O terceiro suspeito deverá se apresentar a qualquer momento.

Como tudo aconteceu

Evaldo, o produtor de queijos, e os três acusados bebiam em um bar, na Vila Santa Luzia, a 42 quilômetros do perímetro urbano de Cruzeiro do Sul, quando se desentenderam. Durante a briga, a vítima tentou fugir em sua motocicleta, mas foi derrubada pelos agressores.

O trio então passou a perseguir a vítima pelas ruas. Prestes a ser alcançado, Evaldo entrou na casa de um conhecido, mas as portas e janelas estavam fechadas. Alcançado, ele foi violentamente espancado com pedaços de paus e ferro.

Evaldo chegou a ser socorrido por populares e levado ao Hospital do Juruá com traumatismo craniano, afundamento do crânio e diversas fraturas. Devido à gravidade das lesões, ele teve de ser transferido para a capital na manhã do último sábado, dia 22.