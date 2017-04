Rally da Pecuária fará talk show em fazendas de gado de Rio Branco

Da redação ac24horas - 26/04/2017 08:15:39

Criadores de boi no Acre estão na expectativa do Rally da Pecuária 2017, que passa em julho por Rio Branco. Este ano a meta é visitar 300 fazendas e aprofundar a interação com os técnicos regionais. O formato dos eventos do Rally será diferente: vai funcionar como um talk show, envolvendo os participantes no debate.

O tema desta edição será “Produtividade e eficiência: o que era diferencial agora é sobrevivência”, destacando como o uso de tecnologias ajuda o produtor a se manter na atividade mesmo em cenários de baixa, como o atual.