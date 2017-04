Prefeito em exercício Manuel Marcos participa da abertura do Viver Ciência na Secretaria de Educação

Da redação ac24horas - 26/04/2017 13:25:58

O prefeito em exercício de Rio Branco, vereador Manuel Marcos (PRB), esteve participando na manhã desta terça-feira, 25, juntamente com a vice-governadora, Nazaré Araújo, da abertura da Mostra Acreana de Educação Ciência, Tecnologia e Inovação – Viver Ciência, no auditório da Secretaria Estadual de Educação.

Manuel Marcos assume a prefeitura até esta quinta. O prefeito Marcus Viana e sua vice Socorro Neri participam desde ontem de uma série de encontros em Brasília.

“Foi muito bom ver a nossa juventude apresentando projetos e iniciativas desenvolvidas nas escolas e universidades da região. A Mostra, iniciada em 2015 tem se destacado no calendário acadêmico do Estado e no ano passado aqui em Rio Branco, a feira reuniu mais de 25 mil pessoas. A Prefeitura de Rio Branco participa da Mostra, por meio da Secretaria de Juventude, apoia o evento. “Ciência é Vida!”, afirmou o parlamentar.

O prefeito em exercício também visitou a obra de recuperação da galeria do Bola Preta, que desmoronou no domingo passado após uma forte chuva.