Praga de mariposas infesta o mercado central da cidade e assusta os frequentadores

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 26/04/2017 06:53:54

Uma quantidade anormal de mariposas vem infestando o mercado central da cidade e assustando os frequentadores do local. A quantidade de insetos é tão grande que alguns frequentadores mais religiosos já dão como sendo um sinal dos tempos e do fim do mundo.

Conforme relatado pelos comerciantes do local, a praga vem à noite e infesta toda a região entre a ponte Juscelino Kubistchek (ponte metálica) e a ponte Coronel Sebastião Dantas, área dominada por estabelecimentos comerciais e principalmente por vendedores de alimentos.

Com o raiar do dia as mariposas ficam pousadas nos degraus e paredes próximas, criando um cenário mais parecido com um filme de horror. Os frequentadores do local pedem para a prefeitura e governo tomarem uma providência no sentido de trocar as lâmpadas para não atrair mais os insetos e proceder a uma limpeza no local.

Este slideshow necessita de JavaScript.