Operação anunciada pelo Exército Brasileiro deixou de fora a BR 317 que liga Acre e Amazonas

Jairo Barbosa - 26/04/2017 08:05:13

A assessoria de imprensa do Exército Brasileiro no Acre, divulgou nota á Imprensa, onde afirmava que a instituição iniciou no último dia 25, a operação Pressão Total, para fiscalizar rios e rodovias federais no território acreano e sua fronteiras.

A operação, que segundo a nota envolve mais de 300 militares tem o objetivo de fiscalizar rios, rodovias e instalar barreiras e pontos distintos das estradas que ligam o Acre a região da fronteira com a Bolívia e a divisa com o Amazonas.

Nesta terça feira(25), data em que o Exercíto anunciou a operação, a reportagem do AC24horas percorreu os 208 km dá BR 317, entre Rio Branco e Boca do Acre, no Amazonas, e constatou que o Exercíto deixou de fora da operação toda essa malha viária.

No posto de fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária do Acre, IDAF, instalado no Km da rodovia, b na divisa entre Acre e Amazonas, apenas dois fiscais do órgão estavam no local. Eles disseram que o movimento no trecho transcorria normalmente e afirmaram que até aquele momento não tinham visto nenhuma unidade do Exército passar pelo posto.

A ausência dos homens anunciados na operação foi notada ao longos dos outros 108 km até a cidade Amazonense, onde o tráfego de veículos, apesar das péssimas condições dá estrada segue intenso, mas sem a presença dá força militar.

A operação está sob a responsabilidade da 17° Brigada do Exército, baseada em Porto Velho, Rondônia.