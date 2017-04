“O militar precisa conhecer as autoridades constituídas”, diz comandante sobre o nome da vice

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 26/04/2017 07:39:58

O comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Júlio César, achou normal a inclusão do nome da vice-governadora do Acre, Nazareth Araújo, e de outros políticos na prova do concurso da instituição, realizada domingo passado. O nome da vice-governadora foi grafado de forma incompleta, o que gerou grande repercussão nas redes sociais. Em vez de Maria Nazareth Mello de Araújo Lambert, o nome foi abreviado para Nazareth M. Araújo Lambert.

A prova fez o seguinte questionamento com cinco opções para resposta: “Nas eleições de 2014, houve a composição dos poderes executivo e legislativo para quatro anos de governo. O cargo de vice-governador do Acre nessa eleição foi ocupado por: Nazareth M. Araújo Lambert; Wherles Fernandes da Rocha; Sebastião Machado Oliveira; Sérgio Oliveira Cunha e Jéssica Rojas Sales”.

“É uma questão regional de conhecimentos no gerais. Nós temos muitos candidatos de fora que precisam conhecer a realidade do Acre. A história do Estado do Acre pra exercer bem as suas funções. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas é uma questão que até privilegia o estudante acreano”, disse o comandante.

O coronel Júlio César acrescentou ainda que “no regulamento de continências da PM, o militar precisa saber o nome dos comandantes militares e conhecer as autoridades constituídas do município, estado e nação, a fim de prestar as devidas continência quando necessário”.

Um grupo de pessoas que fez o concurso fala em entrar com uma ação na Justiça pedindo o cancelamento de várias questões da prova. O Ibade, instituto responsável pelo certame, ainda não se pronunciou oficialmente.