Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 26/04/2017 12:11:42

O deputado Nicolau Júnior (PP) denunciou na manhã desta quarta-feira (26) na Aleac, que os agentes do Detran, no município de Cruzeiro do Sul, estariam realizando blitz para fiscalizar os condutores nos ramais da cidade do interior.

“O Detran está fazendo blitz dentro da lama nos ramais. Eles estão multando os pequenos produtores que já têm dificuldades para trabalhar e escoar a produção suas produções com a falta de recuperação de ramais”, diz Nicolau.

Ele informa que recebeu várias denúncias de fiscalização nos ramais, mesmo sem oferecerem acesso. “Isso é perseguição. Eu gostaria de pedir que o diretor do Detran tivesse um olhar diferenciado para estes condutores”, finaliza Nicolau.