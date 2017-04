PMs que espancaram assaltantes em Rio Branco já foram detidos

Da redação ac24horas - 26/04/2017 20:49:26

O comando da Polícia Militar do Acre informou na noite desta quarta-feira, 26, por meio de nota, que

já identificou os policiais flagrados espancando três homens algemados e imobilizados no chão em uma rua do Residencial Angico, no bairro São Francisco, em Rio Branco. “Os militares foram detidos e apresentados na Corregedoria Geral”, diz a nota assinada pelo comandante da instituição, coronel Júlio César. Também houve abertura de inquérito policial.

A nota da PM diz ainda que “esse tipo de ação é completamente repudiada pelo comando, oficiais e praças, e muito nos entristece, pois vai contra a nossa missão constitucional e princípios de Direitos Humanos. A sociedade acreana pode ter certeza que haverá uma apuração correta, proporcional e observando os direitos constitucionais de todos os envolvidos”, completa a nota da PM.

A tortura foi flagrada por um morador, que gravou tudo em vídeo por meio de um celular. Um dos policiais bate nos três homens, acusados de terem cometido um assalto, com um pedaço de pau. Os três homens também foram identificados e terão que prestar depoimento.