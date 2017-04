Greve geral terá ocupação do Terminal Urbano e órgãos públicos sem atendimento em Rio Branco

Da redação ac24horas - 26/04/2017 08:08:26

Confirmada a tendência, a greve geral de trabalhadores convocada para esta sexta-feira, 28, causará sérios transtornos à população de Rio Branco. Motoristas e cobradores devem reduzir a operação do transporte coletivo, professores da rede pública já confirmaram que não darão aula e os bancos certamente terão o atendimento prejudicado uma vez que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários (SEEB) confirmou adesão ao movimento.

Sindicatos ligados à Central Única dos Trabalhadores (CUT), especialmente os rodoviários, vão ocupar o Terminal Urbano às 10h de sexta-feira. Às 16h começa a concentração dos trabalhadores em frente ao Palácio Rio Branco.

Além disso, os carteiros e urbanitários prometem fazer greve também e, segundo foi anunciado, servidores públicos de diferentes áreas, inclusive do Judiciário, vão ter paralisações em todas as capitais, o que inclui Rio Branco. Além da capital, estão previstas mobilizações em Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano, Feijó e Brasiléia.