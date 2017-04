Governador Sebastião Viana entrega caminhonetes, coletes e motocicletas à PM e à Polícia Civil do Estado

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 26/04/2017 12:26:27

O governador Sebastião Viana entregou na manhã desta quarta-feira, 26, durante uma solenidade na frente do Palácio Rio Branco, no centro da capital acreana, 33 viaturas, 10 motocicletas e mais de 600 coletes balísticos para as polícias Militar e Civil. A solenidade contou com as presenças de oficiais da PM e do Corpo de Bombeiros e o secretário de Segurança, Emylson Farias.

Viana lamentou o crescente índice de violência, mas acrescentou que o Estado tem trabalhado para promover a segurança. “O Brasil tá quase perdendo a guerra pra violência, que é o grande mal da humanidade hoje, mas o Acre está vencendo e vai vencer e nós estamos hoje dando mais uma demonstração de força.”

Os recursos investidos foram possíveis graças a uma ação do Ministério Público do Trabalho, que convergiu uma pena imposta ao Estado em investimentos em Segurança, conforme lembrou o governador. “Nós temos um ator muito importante e solidário que é o Ministério Público do Trabalho. Diante de uma condenação de ação de trabalho que o governo do Acre já vivia de pagamento de dívida passada, não do nosso governo, o Ministério Público do Trabalho convergiu essa pena num ato de investimento em segurança pública.”