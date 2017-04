Em dia de homenagem aos jornalistas do Acre na Câmara, ac24horas recebe moção de louvor

Da redação ac24horas - 26/04/2017 10:56:59

Jornais, emissoras de rádio e TV e sites de notícias do Acre foram homenageados na manhã desta quarta-feira, 26, durante sessão na Câmara de Vereadores em alusão ao Dia do Jornalista, comemorado no dia 07 de abril.

Proponente da homenagem, o vereador Artêmio Costa (PSB) destacou a importância do jornalista para a sociedade e o trabalho da construção de uma reportagem até sua veiculação final.

Na oportunidade, representantes de todos os órgãos de imprensa do Acre foram homenageados com moção de louvor. O ac24horas foi representado pelo jornalista Luciano Tavares, que recebeu a homenagem das mãos do vereador Clésio Moreira (PSDB).

Artêmio Costa lembrou que “presentes simbólicos são mais importantes que presentes que a gente consome. A gente não tá dando um presente, mas uma moção de louvor, que é um reconhecimento de tudo que vocês tem feito a favor da sociedade”.

Cada vereador discursou durante três minutos sobre a importância da imprensa. Os jornalistas Jairo Carioca, Washington Aquino e o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre, Victor Augusto Farias, usaram a tribuna para falar sobre a importância e complexidade da profissão de jornalista e fizeram agradecimentos.