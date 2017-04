Deputada convoca empresa Oi para esclarecer ‘apagões’ em serviços de telefonia e Net

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 26/04/2017 12:04:00

Um requerimento protocolado junto a Mesa Diretora da Aleac, na manhã desta quarta-feira (26) convoca os representantes da Operadora de Telefonia e Internet Oi para comparecer ao Poder Legislativo para esclarecer as denúncias de apagão nos serviços oferecidos pela empresa nos municípios do Acre.

A iniciativa é da deputada Doutora Juliana (PRB), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Ela afirma que recebeu várias denúncias de clientes da Operadora Oi, que relataram problemas no sinal de internet e dificuldade para completar ligações, principalmente nas cidades do interior do Estado.

Segundo a parlamentar, a região do Juruá tem sofrido recorrentes interrupções nos serviços de telefonia e internet, acarretando transtornos e prejuízos incalculáveis à população da localidade. “O consumidor vem pagando por um serviço de qualidade, mas é tratado com descaso”, diz Doutora Juliana.

A deputada destaca que a empresa de telefonia tem silenciado diante das reclamações de apagões apresentadas por seus clientes, infringindo mais uma norma consumerista. “É inaceitável que uma concessionária de serviço público essencial não cumpra as obrigações devidas ao consumidor”, enfatiza.

O requerimento de Doutora Juliana pede a convocação do responsável legal pela operadora Oi para prestar esclarecimentos e justificativa sobre as constantes interrupções dos serviços de telefonia e internet. A data da audiência ainda será agendada pelos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.