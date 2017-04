Defensoria Pública promoverá ação social para comunidade de Rio Branco

Da redação ac24horas - 26/04/2017 14:49:48

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) por meio do Núcleo de Cidadania realiza nesta sexta-feira (28), a partir das 8h, na escola Berta Vieira, bairro São Francisco, o lançamento do evento “Defensoria Pública ao seu lado, cidadania mais próximo de você”.

O evento foi anunciado durante entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (26) pela defensora-geral, Roberta Caminha Melo, a subdefensora, Simone Santiago, e os defensores Celso Araújo e Juliana Marques. Eles informam que o projeto tem como objetivo levar a Defensoria até o cidadão.



A iniciativa visa aproximar a comunidade da Instituição, beneficiar e facilitar o acesso à justiça e outros serviços, como: Orientação e expedição da 1ª via do RG, palestra de prevenção e promoção da saúde bucal, orientação postural, automassagem, ginástica laboral, orientação básica de saúde da mulher e do idoso, corte de cabelo, maquiagem, aferição de pressão e IMC, testes rápidos de glicemia, vacinações, oficina gastronômica, recreação para as crianças, sorteios de brindes e sacolões, além de atendimentos jurídicos oferecidos pela DPE/AC.

O Projeto: “Defensoria Pública ao seu lado, cidadania mais próximo de você”, conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, Ministério Público do Estado, Central de Serviço Público (OCA), Mary Kay, SENAC, SESI, Uninorte e Secretaria Municipal de Saúde.