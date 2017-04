CRC/AC realiza capacitação para comemorar o Dia do Profissional de Contabilidade

Da redação ac24horas - 26/04/2017 11:32:28

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC/AC), Valmiki Silva, afirmou que a tecnologia dinamizou e agilizou mudanças na profissão. A mensagem abriu a palestra “Processos de Fiscalização do sistema CFC/CRCs”, oferecida na manhã desta terça-feira (25/04), no restaurante La Nonna, em comemoração ao Dia do Profissional de Contabilidade.

Para o representante do Conselho, o trabalho mais dinâmico proporcionou uma revolução na forma de atuar.

“Quando comecei na contabilidade, tudo era feito à mão, então veio à tecnologia e os computadores e a agilidade de informação proporcionaram mudanças mais dinâmicas, beneficiando a sociedade. Essa tecnologia ofereceu mais segurança aos trabalhos realizados, e, enquanto o profissional da contabilidade está vigilante, a sociedade pode descansar em paz, confiando nos resultados apresentados”, afirmou o presidente do CRC.

A palestra ainda reuniu a classe para um café da manhã com o objetivo buscar a troca de experiências.

“É muito bom ver todos reunidos, tendo um tempo para confraternizar com os colegas e poder participar da educação continuada, um dos novos pilares da categoria que precisa estar sempre bem informada”, afirmou Valmiki Silva.

A palestra foi realizada pelo conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Pedro Miranda, que apresentou toda a tramitação de um processo administrativo e as possibilidades de recursos.

Durante o evento, os participantes puderam assistir o vídeo promocional criado pelo CRC/AC com o objetivo de valorizar a categoria.

Estiveram presentes os representantes do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Acre (Sescap/AC), da Associação dos Contadores do Acre (Ascontacre), as diretoras acadêmica e de graduação da FAAO, todos os conselheiros e servidores do CRC/AC e autoridades do Estado.