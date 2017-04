CAC da Rodoviária de Rio Branco fecha quinta e sexta-feira

O Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) da Rodoviária Internacional de Rio Branco estará fechado nesta quinta e sexta-feira, 27 e 28 de abril, em função das obras de reforma que estão sendo executadas no prédio da unidade pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS). A reforma visa proporcionar melhor atendimento e mais conforto aos usuário do terminal. O CAC volta a funcionar normalmente na próxima terça-feira, 2 de maio.

“Os contribuintes podem acessar aos serviços do município nos demais CACs na OCA, no Mercado Luiz Galvez (Sobral) ou no Mercado da Estação. Ou, dependendo do serviço, podem recorrer à sede da Prefeitura, no Centro de Rio Branco”, informa Patrick Lopes, diretor dos CACs. O contribuinte com cadastro regular pode acessar o Portal do Cidadão (www.riobranco.ac.gov.br) para obter vários serviços.