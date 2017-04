Banco da Amazônia anuncia Rota do FNO para o Estado do Acre

Da redação ac24horas - 26/04/2017 07:11:04

O Banco da Amazônia está se preparando para lançar no Acre a 1ª Rota do FNO, ação que visa incentivar o empreendedorismo, dinamizar a economia, gerar desenvolvimento, emprego e renda na Região Norte. A meta é criar instrimentos de aplicação dos mais de R$ 4,4 bilhões disponíveis por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). Não há data definida para a Rota do FNO passar pelo Acre mas o programa, que começou nesta segunda-feira, 24, em Altamira, no Pará, se encerra em junho próximo depois de percorrer toda a Amazônia.