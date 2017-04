Alan Rick comemora investimento de R$ 2,5 milhões em Sena

Da redação ac24horas - 26/04/2017 15:54:13

O deputado federal Alan Rick (PRB), acompanhado do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (PMDB), participou na manhã desta quarta-feira (26) de uma audiência com o ministro do Esporte Leonardo Picciani, para agradecer o apoio ao projeto do Complexo Esportivo do Marreirão.

O projeto receberá investimento de R$ 2,5 milhões, recursos aprovados por Alan Rick, junto ao Ministério do Esporte. O objetivo é promover a inclusão de jovens em atividades esportivas e impedir que eles sejam recrutados por aliciadores do tráfico e da criminalidade na cidade do interior do Acre.

Segundo Alan Rick, a população da terceira maior cidade do Estado espera há muito tempo pelo investimento. “O esporte e principalmente o futebol de Sena Madureira aguardam ansiosamente essa obra. Um novo tempo para nossa gente. Sigo trabalhando pelo povo do Acre”, disse Alan Rick.