Jovem de 16 anos é encontrado morto dentro de cela no ISE

Da redação ac24horas - 26/04/2017 10:14:29

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (26), um adolescente de 16 anos foi encontrado morto no Instituto Socioeducativo Educativo, Santa Juliana, localizada no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo o diretor do Instituto, Rafael Almeida, o jovem foi identificado como Pedro Evaristo Nascimento Neto. Natural de Assis Brasil, ele cumpria medida na unidade a pelo menos quatro meses pelo crime de roubo.

Quando o corpo foi encontrado, uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou a ser acionada, mas, só puderam atestar o óbito.

Uma análise preliminar dos peritos do Instituto Médico Legal (IML), sugerem que ele foi asfixiado e diante da hipótese real de um homicídio, todos os oito integrantes do alojamento que estavam com a vítima, foram conduzidos a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), para os procedimentos de investigação.