Acre: Vídeo mostra PMs batendo em assaltantes com pedaço de pau; Comando vai investigar

Da redação ac24horas - 26/04/2017 20:08:33

Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp e no Facebook mostra policiais militares torturando no meio da rua três homens imobilizados algemados no chão. Em um dado momento um dos policiais bate nos homens com um pedaço de pau. Os três algemados teriam sido presos por assalto. O caso ocorreu no Residencial Angico, no bairro São Francisco, em Rio Branco. O vídeo foi gravado por um morador via celular.

Procurado na noite desta quarta-feira, 26, o comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Júlio César, disse que o caso é grave e afirmou que vai abrir de imediato um inquérito para apurar possível crime de tortura.

“Eu devo estar abrindo de imediato um inquérito policial pra estar apurando o caso. A corporação abomina esse tipo de ato. Serão identificados e serão processadas criminalmente. Até poderão ser enquadrados no crime de tortura, se ficar configurado.”

O comandante informou ainda que “as vítimas serão identificadas” durante o inquérito policial.