Acre poderá ter novo sistema de bloqueio de celular roubado

Da redação ac24horas - 26/04/2017 08:01:15

Em breve, uma parte maior da população acreana poderá bloquear os aparelhos celulares roubados, furtados ou extraviados sem precisar ir até as prestadoras da telefonia. Gestores do Cadastro Nacional de Estações Móveis Impedidas (Cemi) estão mantendo conversações com a polícia do Acre para implantar o sistema no Estado.

Se as conversações avançarem a entrada no Cemi, o registro para o bloqueio do aparelho passa a ser realizado pelas polícias estaduais participantes do Cadastro e pela Polícia Federal.

O Cemi é supervisionado pela Anatel e operado pela ABRTelecom. A ação também vale para comerciantes, distribuidoras ou fabricantes de celular, que tiveram sua carga roubada. Hoje, além de São Paulo, estados como Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Roraima já aderiram.