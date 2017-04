Vitoria faz Atlético Acreano colar no Rio Branco e elimina Galvez

Jairo Barbosa - 25/04/2017 08:01:00

A torcida do Atlético Acreano copiou o grito dos torcedores do Galo Mineiro e chama o time de “Galo forte brigador”. O alviceleste do II Distrito mostrou ontem a noite no Florestão, em Rio Branco, que é mesmo forte e brigador.

O time venceu o Galvez por 2 x 0, com gols de Careca e Januário e chegou aos 9 pontos no returno, mesma pontuação rival Rio Branco FC.

O resultado eliminou o Galvez da briga pelo título do returno e deu novo gás ao Galo que precisa vencer o turno para ir á final com o Estrelão.

O jogo de ontem deveria ter ocorrido no domingo, mas foi adiado por causa da chuva e por muito pouco também não acontece. A ambulância do Corpo de Bombeiros, requisitada pela Federação, chegou ao estádio com uma hora de atraso.

Cinco expulsões e vitória do Humaitá

Na outra partida da rodada, o Humaitá bateu o Vasco por 2 x 1. A partida foi marcada por cinco expulsões. Juninho e Tiririca marcaram o gols do triunfo do “Tourão do Norte!”, enquanto Clayton descontou para ocruzmaltino.

O árbitro da partida expulsou os jogadores Adriano e Juan, do Humaitá e Clayton, Marquinhos e Paulinho, do Vasco.

O Humaitá somou os primeiros três pontos na competição e assumiu o 4º lugar na tabela de classificação. O Vasco segue na lanterna sem vencer ninguém até agora.