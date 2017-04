Vasco lidera ranking de público no futebol acreano em 2017

Da redação ac24horas - 25/04/2017 07:34:15

O Vasco é o clube acreano com maior média de público em seus jogos. Em quatro jogos como mandante no Campeonato Acreano 2017, o clube recebeu média de 545 pagantes por partida. O Rio Branco vem a seguir, com público de 507 pessoas. Atlético Acreano e Andirá aparecem na sequência com 360 e 279 torcedores.

O Vasco é apenas o 19º colocado no ranking de público nos campeonatos da Amazônia, onde Remo e Paysandu, ambos de Belém, lideram. O Remo registrou até agora média de 9.976 pagantes.

Os dados são da plataforma Sr. Goool (ww.srgoool.com.br). O Alto Acre apresenta o pior desempenho: 209 pessoas em média testemunharam os jogos do clube de Brasiléia. De acordo com o srgoool a renda do Vasco foi negativa: -R$2,92 na média.