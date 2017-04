Seop exclui duas igrejas evangélicas de permuta de terrenos da Cidade do Povo

Da redação ac24horas - 25/04/2017 07:29:13

O governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (Seop) divulgou no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quarta-feira o resultado de recursos apresentados por três igrejas evangélicas interessadas na Permuta Administrativa de imóveis localizados na Cidade do Povo. Duas das interessadas foram desclassificadas.

Em julgamento ocorrido no dia 18 (terça-feira), a Comissão Técnica incumbida de analisar as propostas decidiu por inabilitar a Igreja Pentecostal Unida do Brasil e a Igreja Assembleia de Deus em Rio Branco, ambas por não apresentarem parte da documentação exigida no edital.

Por sua vez, a Igreja “Assembleia de Deus – Voz que Liberta” foi considerada habilitada por ter apresentado a respectiva documentação necessária para o regular prosseguimento do feito.