Rombo de R$ 38 milhões na Emurb faz vereador pedir nova prisão de ex-diretor Jackson Marinheiro

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 25/04/2017 12:43:34

O rombo de R$ 38 milhões na Emurb divulgado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, 24, que resultou na prisão de um diretor-presidente do órgão, foi tema de debate na Câmara de Vereadores de Rio Branco na manhã desta terça-feira, 25. “Não adianta o prefeito dizer que não sabia, porque sabia do que tava acontecendo”, disse Emerson Jarude, do PSL, o primeiro falar sobre o assunto na tribuna da Casa.

Ao mesmo tempo, Jarude elogiou o atual presidente da Empresa Municipal de Urbanização, Edson Viana, por seu perfil técnico e antipolítico na relação dentro do órgão. “Ele não é filiado a nenhum partido político. Falou que ia fazer o trabalho que ia fazer, e tá fazendo. Gostaria de parabenizar a ele pela transparência dada pra esse rombo que vem acontecendo ao longo dos anos.”

“Gastava-se por mês meio milhão com combustíveis, hoje cerca de R$ 150 mil. Se você for pegar ao longo do ano dá quase R$ 5 milhões”, calcula Jarude.

A base do prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, também elogiou o novo presidente da Emurb, mas disse que é preciso reconhecer que a escolha foi feita pelo prefeito. “O Edson não caiu do céu”, lembrou o líder do PT na Casa, Rodrigo Forneck. “Esse relatório que foi divulgado mostra a transparência do prefeito Marcus Alexandre”, salientou o líder do prefeito, Eduardo Farias.

O líder do prefeito acrescentou ainda que logo que o prefeito Marcus Viana soube do que estava acontecendo resolveu abrir sindicância que culminou na investigação do Ministério Público e na consequente prisão do então diretor-presidente da Emurb, Jackson Marinheiro.

“O doutor Edson é um servidor público que foi convidado pelo prefeito Marcus Alexandre para assumir a Emurb. Obviamente que é uma empresa que tem sua autonomia financeira. Nós temos que admitir que houve desvios de condutas”, completou o comunista.

Nogueira Lima, do DEM, foi bem mais duro e pediu nova prisão para Jackson Marinheiro.