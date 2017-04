Receita prevê 30 mil declarações nesta semana para entrega do IR

Da redação ac24horas - 25/04/2017 07:36:32

A Receita Federal prevê que 30 mil declarações de imposto de renda sejam entregues nesta reta final. O prazo para entrega das informações termina dia 28, próxima sexta-feira, e quem deixa para última hora também demora para receber a restituição do IR. No total, em todo o Estado 75 mil contrinuintes tem de declarar no Acre. A prioridade da restituição, que começa em julho, é para idosos, portadores de doenças graves ou problemas mentais.