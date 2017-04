Previsão de friagem com temporais no Acre a partir de 4ª

Da redação ac24horas - 25/04/2017 07:26:32

Portais de meterelogoia estão prevendo a chegada de uma massa polar no Brasil que será sentida no Acre. O clima, segundo O Tempo Aqui, de Rio Branco, mudará intensamente trazendo chuvas fortes e temporais. “A aproximação, na quarta-feira, e a chegada, na quinta-feira, desta frente fria provocarão temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias perigosas, em vários pontos. Assim, O Tempo Aqui alerta para a alta probabilidade de ocorrência de transtornos à população de áreas vulneráveis, como rápida inundação de ruas, transbordamento de pequenos rios, queda de galhos e árvores e danos às edificações”, diz o portal dirigido pelo estudioso do clima, Davi Friale.

O ClimaTempo, que fornece informações para órgãos públicos e empresas, confirma essa tendência. “Uma forte massa polar vai derrubar a temperatura em muitas áreas de todas as regiões do Brasil, ainda nesta semana. Os modelos matemáticos de previsão mostram que este sistema vai conseguir chegar ao Norte do Brasil e provocar o fenômeno conhecido como ´friagem´”, diz o ClimaTempo. E completa: “o vento frio de origem polar será sentido no Acre, Rondônia e sul do Amazonas na quinta-feira e sexta-feira o que causa brusca queda de temperatura, nestas localidades”.

O portal dá a definição de friagem: A friagem é a redução da temperatura por influência de ar polar e não somente de chuva. Este termo é usado para a queda da temperatura provocada por ar polar em áreas da região Norte do Brasil como o Acre, Rondônia e Amazonas.

Em algumas situações especiais, a circulação dos ventos direciona o ar polar que avança sobre a América do Sul, vindo da Antártica, para o norte da Bolívia e para parte do Norte do Brasil. A friagem é justamente esta passagem de ar polar pelo Norte do Brasil, o que causa uma queda da temperatura mais acentuada e prolongada do que aquela provocada apenas por chuva.

A friagem pode ser diferentes intensidades. Friagens muito fortes podem fazer com que a temperatura no Acre baixe para valores até abaixo dos 10°C.​