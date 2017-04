Pastor Manuel Marcos vira prefeito de Rio Branco durante três dias e vereador do PSDB assume a Câmara

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 25/04/2017 08:34:45

O pastor Manuel Marcos (PRB), presidente da Câmara de Vereadores, assumiu a prefeitura de Rio Branco por três dias a partir desta terça-feira, 25. O prefeito Marcus Viana e sua vice Socorro Neri cumprem agenda em Brasília até a próxima quinta-feira. Eles participarão de reuniões em vários ministérios e encontro dos municípios.

Como prefeito em exercício, Manuel Marcos participa daqui a pouco de um evento na Secretaria de Educação do Estado e depois vistoria a obra de recuperação da galeria da Ladeira do Bola Preta que desmoronou domingo passado. O pastor também visita uma obra no bairro da Glória.

O vice-presidente da Câmara, vereador Clésio Moreira, do PSDB, partido de oposição ao PT, assume o Legislativo Municipal.