Movimento Vem Pra Rua realiza protesto hoje na frente do Palácio

Da redação ac24horas - 25/04/2017 10:05:07

O Movimento Vem Pra Rua realiza na noite desta terça-feira, 25, a partir das 19h30, na frente do Palácio Rio Branco, sede simbólica do governo do Acre, um ato contra a corrupção e a favor da Operação Lava Jato. A manifestação está marcada para acontecer em várias cidades brasileiras.

Durante o protesto, os manifestantes prometem acender velas como ato simbólico contra a corrupção. “Será um ato simbólico e estará acontecendo em várias partes do Brasil. Acenderemos velas com mensagens para o STF, Tribunal de Contas, faz de contas. E contra corrupção. Uma forma de pedir agilidade no julgamento de políticos corruptos. Renan Calheiros responde a mais de 15 processos e nunca foi julgado por nenhum! Como ele temos vários outros”, afirma o coordenador do Vem Pra Rua no Acre, Renê Fontes.