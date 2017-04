Movimento tenta convencer Marcus a não ser candidato em 2018

Marcos Venicios, do ac24horas - 25/04/2017 08:20:45

Enfim, voltei a atualizar o blog e torno público para os meus poucos leitores uma conversa ouvida novamente no Bar da Sapatão, lá na Floresta. Um grupo dentro da Prefeitura de Rio Branco trabalha internamente para que Marcus Viana não caia no canto da sereia e invente de largar tudo para se aventurar nas eleições de 2018.

Movimento

O tal grupinho é liderado por alguns secretários, mas o motivo para tal movimento não é devido uma possível derrota de Marcus nas urnas – ele ainda é o único petista competitivo até o momento e apesar dos pesares – e buracos também – mantém a sua popularidade em alta.

Vai mais além

O problema do tal grupo seria o fato de Marcus renunciar e dar a prefeitura de presente para a professora Socorro Neri, sua vice. Socorro é gestora, obedece regras da administração e não tem o trato político que o atual prefeito tem. Nos corredores do PSB, partido da professora, já se cogita até mesmo uma grande reforma no primeiro escalão caso Marcus saia mesmo candidato ao governo e esse grupo que tenta se movimentar seria o primeiro a ser rifado a PMRB. É aquela coisa: gestão não se resolve com tapinhas nas costas. É esperar para ver!

Parábola do Trigo e do Joio

De acordo com Mateus 13:24-30 durante o Juízo Final, os anjos vão separar os “filhos do maligno” (o “joio”, ou ervas daninhas) dos “filhos do reino” (o trigo). Longe deste blog santificar um gestor, mas é necessário dar o devido crédito ao atual diretor-presidente da Emurb, Edson Rigaud, que em pouco mais de seis meses demonstra que a gestão de recursos públicos com honestidade, zelo e ética é o caminho adequado para a boa política.

Transparência na Emurb

A publicação do balanço da Emurb, onde veio a tona o rombo de R$ 38 milhões nas contas da empresa é o sinal real de como ela era administrada da pior forma possível. Teve que o Ministério Público intervir para a coisa não ficar pior ainda. Felizmente, o prefeito Marcus Viana viu uma luz no final do túnel e escolheu o faxineiro certo para arrumar a casa que mais parecia um puteiro.

As candidatas de Concita

Sem força para eleger sequer uma vereadora na Capital, o movimento das mulheres do PT, liderado pela secretária Concita Maia, está sonhando alto e resolveu lançar sua candidata a deputada federal. Trata-se da secretária adjunta de pequenos negócios, Sílvia Monteiro, nome apagado, que esteve à sombra dos dois últimos titulares da pasta. Para a vaga na Aleac, o nome trabalhado será o de Sawana Carvalho, secretária da gestão administrativa, uma opção com perfil técnico, mas que terá muitas dificuldades na “chapa da morte”.

Conversa com uma autoridade

Tive a oportunidade de conversar no final de semana com um cabra forte da Segurança Pública e ele me revelou um dado intrigante. A guerra entre facções aparentemente deu uma trégua devido a falta de “recursos”. Isso mesmo. A bandidagem, que vive sendo vigiada pela polícia, estourou boa parte do “orçamento” na guerra por território no Acre e para compensar os prejuízos, os grupos voltaram a se reorganizar e iniciaram nas últimas semanas uma onda absurda de assaltos, furtos e arrombamentos de residências. Tudo isso para fazer caixa para um nova guerra que vem por ai. Cidadão de bem, tome cuidado! Não vamos facilitar!