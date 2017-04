Moisés aprova PL de apoio à Segurança nas Fronteiras

Da redação ac24horas - 25/04/2017 08:12:40

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) conseguiu aprovar na Comissão de Relações Exteriores projeto que inclui um representante dos onze governadores de fronteira no conselho gestor do fundo nacional de segurança pública.

“Os governadores de fronteira gastam milhões com combate ao tráfico de drogas e não têm nenhuma compensação. É decisivo ter um representante deles na instância da República que delibera aonde gastar os bilhões de reais do fundo da segurança”, argumenta Moisés.

De acordo com o parlamentar acreano, é mais fácil combater a droga na fronteira, enquanto ela é apenas um pacote. Pois, quando entra no país, a droga se transforma em traficante armado, endinheirado e controlando presídios e periferias.

“Às vezes, um pequeno movimento na legislação é mais importante do que longos debates políticos. Só a lei pra fazer Brasília olhar para as fronteiras da Amazônia”, explica o parlamentar.

O deputado do PCdoB faz um reconhecimento ao papel do deputado Major Rocha (PSDB) na aprovação do projeto, como relator na Comissão de Relações Exteriores, presidida pela deputada Bruna Furlan (PSDB), e que relatará o projeto também na Comissão de Segurança.

“O caminho da negociação ampla, que escolhemos trilhar, fará nosso projeto ser aprovado até julho e já seguir para o Senado. O que é algo inédito, frente à morosidade do processo legislativo em Brasília”, concluiu.