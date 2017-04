Liberado o gabarito do concurso da Polícia Militar do Acre; veja

Da redação ac24horas - 25/04/2017 10:20:27

Os candidatos ao concurso da Polícia Militar do Acre já podem ter acesso aos gabaritos preliminares das provas realizadas no final de semana. Ao todo, 29,5 mil candidatos participaram do certame de seleção.

No domingo, as provas objetivas abordaram as áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Informática Básica, História e Geografia do Acre, Estatuto dos Militares Estaduais (e suas alterações). Tudo para selecionar alunos soldados para combate, saúde e músicos.

Aa partir de agora, todos os inscritos que realizaram as provas terão prazo de dois dias para apresentar recursos, ou seja, questionar as respostas das questões. Veja os espelhos abaixo.

Gabarito Preliminar da Prova Objetiva – 25/04/2017 (PDF)

Provas Objetivas: Clique aqui para visualizá-las