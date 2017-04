Imac doa 135 m³ de madeiras apreendidas para órgãos e secretarias do Estado

O Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac) oficializou nesta segunda-feira (24) os 10 termos de doação de madeiras apreendidas e sob a responsabilidade do órgão. Ao todo foram pouco mais de 135 metros cúbicos (m³) de madeira distribuídos por quatro órgãos ou instituições.

A Secretaria de Estado de Agropecuária (Seap) levou a maior parte da madeira, com praticamente dois em cada três metros doados, com um total de 85,33m³ e 62,9% do total.

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) foi o segundo agraciado com a doação, recebendo 38,59 m³ (28,46%.

A Diocese de Rio Branco ficou com cerca de 10m³ e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) com o restante (1,7m³).

As madeiras estão depositadas em cinco locais diferentes: Rodovia AC-10, Km 05, Estrada de Porto Acre, município de Rio Branco; BR364, Km 109, Ramal do Pelé, Km 17, Ramal das Gata, Km 6, município de Acrelândia; Praça da Catedral, nº. 04, Bairro Centro, município de Rio Branco; Rodovia BR 364, Km 14, município de Rio Branco; Via Chico Mendes, nº. 805, Vila do DNER, município de Rio Branco.

No termo de doação o IMAC ressalta “que ao ser feita a serragem das referidas espécies, deverá ser observado o rendimento estipulado pela Resolução CONAMA nº 411/2009”.