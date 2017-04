Homem sobe em telhado de igreja e cai no banheiro antes de ser preso pela polícia, em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 25/04/2017 22:31:11 Corresponde no Vale do Juruá

Um homem de 37 anos, cujo nome não foi revelado pela polícia, foi preso na madrugada desta terça-feira, 25, após tentar furtar uma igreja localizada no bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul. Segundo relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o sujeito escalou o muro e tentou invadir o imóvel pelo telhado. A estrutura cedeu e ele caiu no banheiro.

O suspeito foi detido em seguida por membros da congregação e levado à delegacia após a chegada da viatura da PM. “Ele certamente queria furtar, mas após a queda acabou sendo imobilizado pelas que estavam na igreja”, disse o delegado titular da Delegacia Geral de Polícia Civil, Lindomar Ventura.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem reagiu à prisão com cabeçadas e pontapés desferidos nos membros da guarnição da Polícia Militar.

Foi necessário então o uso da força para conter o suspeito, que está preso e será indiciado por tentativa de furto e arrombamento.