Gerlen denuncia que jornalistas foram afastados da Difusora de Sena Madureira por “perseguição”

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 25/04/2017 11:53:57

“Eu observo que a medida que as eleições se aproximam, essas pessoas aumentam o temor de sair do poder. Confundem o público com o privado”, disse o deputado Gerlen Diniz (PP), ao denunciar na manhã desta terça-feira (25), que três jornalistas foram afastados de suas funções na Rádio Difusora Acreana do município de Sena Madureira pela direção da emissora.

“Os jornalistas Egildo oliveira, há 30 anos como funcionário; Jaime Gonçalves, há 29 anos na emissora e Márcio Farias, há 26 anos no quadro de servidores da emissora tiveram seus programas tirados do ar porque na última eleição não votaram no candidato do PT. Agora, veio a retaliação, tiraram os três jornalistas do ar. Não estavam fazendo propaganda política, estava fazendo seus programas como fazem há décadas”, diz Gerlen Diniz.

O oposicionista afirma que ficou triplamente preocupado quando chegou na Aleac, “porque viu o deputado Luiz Gonzaga cumprindo o seu papel, papel que cabe a qualquer deputado e em seguida ouvi o pronunciamento do líder do governo com ofensas pessoais. Isso tem nome, é ditadura. É um governo ditador que não respeita a diversidade de pensamentos”, enfatiza Diniz.

Para o progressista, “isso é medo de perder o poder, medo da eleição, porque se sabe que este partido não é dos trabalhadores, é de Emílio Odebrecht, que só faz o que o empresário manda. Agora são santos. Este governo que está aí não tem legitimidade para fazer as reformas, mas o país está nesta crise graças ao PT. Os que reclamam aqui serão os primeiros e pedir CPI quando Gladson for governador. Pura perseguição, da mesmo forma que acontece com aqueles jornalista de Sena Madureira. Eles merecem respeito. De repente por uma ordem não se sabe de quem, são afastados”, finaliza Gerlen Diniz.