Gabaritos do concurso da Policia Militar serão divulgados hoje

Da redação ac24horas - 25/04/2017 08:27:12

Os candidatos ao concurso da Polícia Militar do Acre devem ter acesso aos gabaritos preliminares das provas realizadas no final de semana hoje, dia 25. Ao todo, 29,5 mil candidatos participaram do certame de seleção.

No domingo, as provas objetivas abordaram as áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Informática Básica, História e Geografia do Acre, Estatuto dos Militares Estaduais (e suas alterações). Tudo para selecionar alunos soldados para combate, saúde e músicos.

Será concedido o prazo de dois dias úteis para interposição de recursos, exclusivamente por meio de formulário on-line disponibilizado pelo Ibade.