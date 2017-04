Exército brasileiro faz “Pressão Total” em rios e rodovias do Acre

Da redação ac24horas - 25/04/2017 09:14:09

O Exército deflagrou nas estradas do Acre, a operação “Pressão Total”, que visa coibir alé do roubo de veículos, o tráfico de drogas e a comercialização e transporte de animais silvestres. Ao menos 300 militares estão envolvidos com a operação.

O diferencial da operação, que também conta com o apoio das polícias Militar Civil e Rodoviária Federal, é que há abordagens também fluviais, com o uso de barcos. Isso deve impedir que traficantes cortem as cidades do Acre levando consigo produtos entorpecentes ou de crimes.

Os trabalhos não têm data para se encerrar e devem fazer uma devassa em toda a faixa de fronteira do estado. A ação é coordenada de perto pelo general José Leal, que comanda o 17 º Batalhão de Infantaria e Selva de Porto Velho (RO).