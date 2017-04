É qualificado e não exala o rancor petista

Luis Carlos Moreira Jorge - 25/04/2017 07:14:03

No próximo dia 5, o deputado Daniel Zen (PT) deverá ter o seu nome homologado como o novo presidente regional do PT. É quem será o responsável pela articulação partidária na disputa do governo e das duas vagas de senador. Pega o PT num momento que não é dos melhores do seu partido e do próprio governo estadual que, brecado pela crise econômica tem se limitado a fazer o trivial. Terá que, pela primeira vez enfrentar uma oposição unida em torno do nome para governador e com a mais alta aceitabilidade. Zen (foto), que é uma das gratas revelações da nova safra de políticos desta legislatura na Assembléia Legislativa é qualificado e não exala aquele rancor petista de arianismo político. Nisso o PT acertou o passo.

Não resistirá um sopro na justiça

É tão pueril a alegação dos vereadores da base do prefeito de Senador Guiomard, André Maia, para afastar o presidente da Câmara Municipal, vereador Jucimar Pessoa de Sousa (PP), que não resistirá a um simples recurso judicial. O movimento é baseado na politicagem. Não consigo vislumbrar o que ganha politicamente o André ao estar sustentando esta iniciativa.

Mal orientado

Não sei quem é o mentor político do prefeito André Maia, mas sei que está mal orientado. Tem a maioria esmagadora na Câmara Municipal de Senador Guiomard, com sete vereadores, aprova o que quiser, não faz então nenhum sentido prático comprar brigas de graça.

Oposição é da democracia

Na democracia tem de ter oposição, é bom para quem governa, o autoritarismo é ruim.

Casa de Noca

Pelo rombo de 38 milhões no balanço da EMURB é de se chegar à conclusão que, o órgão era gerido como uma “Casa de Noca”, numa bagunça generalizada. A outra conclusão é a de que, o novo presidente Edson Rigaud tapou as sangrias e está conseguindo sanear a falida empresa.

A bela e a fera

Fiz ontem um comentário de que, a vice-governadora, a doce, bela e recatada Nazaré Araújo é mal divulgada. O SITE “oestadoacre”, do jornalista João Brana, comprova. Um dos candidatos do concurso da PM marcou numa relação de alternativas, que a vice-governadoria era ocupada pelo deputado federal Werles Rocha. É a versão política da bela e a fera.

Uma comédia pastelão

Não vejo outro sentido para se colocar uma pergunta num concurso da PM, sem relevância histórica, ao não ser de criar uma polêmica para projetar o nome da vice Nazaré Araújo, já que foi citado na relação do governador Tião Viana, como uma das opções para o governo em 2018. Estranho que, somente seu nome tenha sido escrito errado! Se de fato foi isso, conseguiram. E mais um motivo para a questão ser anulada. Foi uma comédia pastelão.

Mudança de acampamento

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, é muito forte no Juruá é fraquinho das pernas em outras regiões, notadamente, no maior colégio eleitoral que é o Vale do Acre. Significa que, se quiser ter alguma chance a senador tem de sair da comodidade do acampamento do Juruá.

Carência do verão

O superintendente do DNIT, Tiago Caetano, terá todo o verão como tempo de carência para recuperar com um serviço de vergonha os pontos mais críticos da BR-364. Tempo para calar os críticos ou para reforçar as críticas, se fizer apenas um trabalho paliativo, tipo meia-bomba.

Campanha ajustada

Tenho acompanhado o andar da carruagem dos cinco candidatos a senador pela oposição. E sem temor de errar posso afirmar que, o que está com a campanha mais organizada é o senador Sérgio Petecão (PSD), com núcleos de Assis Brasil à Marechal Taumaturgo.

Procurar outro candidato

Agora quebrou dentro. Além do ex-ministro Antonio Palocci, outro petista que conhece as entranhas das campanhas do Lula, João Vacari Neto, fará delação premiada em conjunto. Se alguém sonhava em votar no Lula em 2018, pode tratar de arrumar outra candidatura.

Comendo pela beirada

O presidente do PDT, Luiz Tchê, é um político hábil, vai comendo o mingau pelas beiradas, conseguindo um cargo aqui, outro ali, no governo e prefeitura, e com isso fortalecendo o partido. Tchê aderiu ao ditado:- se não podes derrotar o adversário, se alia a ele.

Que não seja um traque

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) prometeu apresentar hoje na ALEAC, uma “bomba” sobre a BR-364 que, envolveria supostamente o prefeito Marcus Alexandre e o senador Jorge Viana (PT). Como criou tantas expectativas, espera-se que a “bomba” não seja um traque.

Uma confraria de turismo

O deputado federal Major Rocha (PSDB) fala do PARLASUL, que congrega parlamentares da América do Sul, como se fosse algo importante e com soluções para os problemas da região. Este PARLASUL não passa de uma confraria de turismo, para as curtidas dos parlamentares.

Só Deus sabe quando inaugura

Conversei com um engenheiro que acompanha a obra e a informação foi de que, dificilmente, o Hospital Regional de Brasiléia será entregue funcionando ainda este ano. O que complica é que o atual hospital do município funciona em condições mínimas de razoabilidade.

Mãos atadas

Durante os 120 dias em que perdurar a licença do vereador Carlos Juruna (PSL), este não poderá responder ao processo de cassação que corre na Comissão de Ética e continuará recebendo normalmente o seu salário com todas as vantagens das verbas de gabinete.

Únicos contra a concessão

Os vereadores Roberto Duarte (PMDB) e Emerson Jarude (PSL) foram os únicos a votar contra o pedido de afastamento do vereador Carlos Juruna (PSL). Tiveram que acatar sem reação.

Compra de alimentos

Os vereadores de oposição e o MP deveriam focar suas fiscalizações nas licitações da venda de alimentos nas prefeituras do interior. É neste tipo de compra que são os verdadeiros ralos do superfaturamento. E cada vereador, quando fizer a denúncia, não deixe de encaminhar ao MP.

Enricou muita gente

A venda de merenda escolar enricou muita gente, porque pela pouca fiscalização, entregava o licitado pela metade. Hoje está mais difícil por a imprensa estar muito presente nas denúncias.

Não vai tirar na marra

Não vão conseguir tirar o ex-prefeito Tião Bocalon (DEM) do páreo com sugestões de que saia para deputado estadual ou deputado federal. Bocalon é muito determinado nas suas atitudes. Somente acho que recuaria se chegar em junho do próximo ano muito mal nas pesquisas.

Mesma coisa o Márcio Bittar

O mesmo acontece com o Márcio Bittar dentro do PSDB. O grupo do deputado federal Major Rocha (PSDB) só vai conseguir lhe tirar de tempo na candidatura ao Senado, caso esteja melhor do que ele nas pesquisas. Se o Bittar estiver na sua frente terá que lhe engolir a seco.

Nome competitivo

Por seu partido centrar todo o apoio no seu nome e por já ter experiências de outras campanhas, a ex-deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) será uma candidata muito competitiva na chapa da FPA para a Câmara Federal. Diria que, entre os favoritos.

Sem chance real

Esta tese de eleições gerais este ano não conseguirá vingar. Chega até ser ingênuo crer que, os deputados federais e senadores renunciariam aos seus mandatos para participar de nova disputa eleitoral com risco de perder. Como diz aquele popular ditado: -nem no c… do Judas.

Posição sedimentada

Está sedimentada no PMDB de que o partido tem de ter candidato a senador. Por isso é que não creio que a oposição sairá com apenas duas candidaturas, no mínimo entra com três.

Remando contra a modernidade

As leis trabalhistas são um entulho do tempo do Getúlio Vargas. As relações entre patrão e empregado não podem continuar sendo norteadas por uma legislação jurássica que atrasa o país. Não se pode remar contra a modernidade quando se pretende desenvolver uma Nação.

Também não pode continuar

Outra aberração é não querer mexer na Previdência. Não tem poção milagrosa, ou se altera as regras ou não demora muito não haverá como pagar os que se aposentaram e os que vão se aposentar. Fica-se numa discussão partidária do atraso estéril e que não vem com soluções.

Cota das mulheres

Fala-se na candidatura da secretária Sawana Carvalho a deputada estadual. Estaria naquela cota que seria trabalhada pelos movimentos feministas do PT de direcionar os votos para as mulheres. O PT só tem hoje uma mulher na ALEAC, a deputada Leila Galvão.

Olhar pragmático

O governo deveria olhar com pragmatismo a proposta do deputado Nelson Sales (PV) de que nos concursos públicos se levem as provas aos municípios mais distantes, muitos deixam de participar por não ter dinheiro para o deslocamento a outros municípios.

Cidade do medo

É raro um taxista que aceite chamadas da “Cidade do Povo” ou mesmo levar passageiros ao bairro na parte noturna, por temor de assaltos. Aquilo virou terra livre para os bandidos.

Mesmo poder de fogo

Tudo o que o ex-ministro Antonio Palocci e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, vierem a dizer na delação premiada que, é vista como uma verdadeira bomba atômica jogada no meio político, não poderá ser contestado pelos dirigentes do PT e aliados, que forem acusados pela dupla. Porque não se tratam de simples delatores, mas daqueles que comandavam os esquemas financeiros nas campanhas dos ex-presidentes Lula e Dilma. O PT aguarde na casamata, a implosão partidária é certa. Palocci prometeu trabalho para mais um ano de Lava-Jato.