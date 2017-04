Mais duas execuções foram registradas na noite desta segunda, na capital e Bujari

Da redação ac24horas - 25/04/2017 09:57:32

A onda de homicídios não para no Acre. Na noite desta segunda-feira, 25, foram registradas duas mortes a tiros em Rio Branco e na cidade do Bujari. Os dois casos possuem caráter de execução.

O primeiro caso foi no bairro Nova Estação em Rio Branco. A vítima: Maylon Araújo. Ele foi surpreendido na rua Formosa por dois homens armados que efetuaram quatro disparos a queima roupa. O homem morreu antes de chegar a ser atendido por uma Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Já a vítima do homicídio no Burjari não havia sido identificada até a manhã desta terça-feira. Segundo o registrado pela polícia, ele foi encontrado por populares sem vida com quatro disparos na cabeça. Sobre as causas e circunstâncias do crime, ninguém quis falar sobre o assunto.

Ambos os casos serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Ninguém até agora foi preso.